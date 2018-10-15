Kayıp alzheimer hastası dere yatağında bulundu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın İliç ilçesi Balkaya köyünde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yusuf Zeren (80), AFAD ekipleri tarafından dere yatağında bulundu.

Olay, dün öğlen saatlerde Erzincan merkeze 115 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesine bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Köyde yakınlarının yanında kalan alzheimer hastası Yusuf Zeren öğlen saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları köy ve çevresinde arama yaptı. Ancak yaşlı adama ulaşamayınca durum jandarmaya haber verildi. Jandarma tarafından gün boyunca köy ve çevresinde arama çalışması yapılmasına rağmen yaşlı adam bulunamayınca Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, köy çevresinde geniş bir arama tarama faaliyeti başlattı. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Zeren\'in geceyi burada geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Yusuf Zeren, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşınarak köyde bulunan sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Buradan ambulansla İliç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın yaklaşık 4 ay önce de yine evden çıkarak kaybolduğu ve bir süre sonra bulunduğu öğrenildi.



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