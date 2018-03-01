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Kayıp alzheimer hastası 4 gün sonra ölü bulundu

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fahri Savaş (85), 4 gün sonra ölü bulundu

01 Mart 2018 16:01

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fahri Savaş (85), 4 gün sonra ölü bulundu.
Biga ilçesine bağlı Harmanlı köyünde yaşayan alzheimer hastası Fahri Savaş, 25 Şubat günü kayboldu. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri, bugün öğle saatlerinde köye 3 kilometre mesafede dere yatağında Savaş\'ın cansız bedenine ulaştı.
Fahri Savaş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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