T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıp alzhaimer hastası, sulama kanalında bulundu

75 yaşındaki Mustafa Karadeniz, sulama kanalının menfezinde ölü bulundu

06 Ağustos 2017 03:48

Tokat'ın Erbaa İlçesi’nde öğlen saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 75 yaşındaki Mustafa Karadeniz, sulama kanalının menfezinde ölü bulundu.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Salkımören Köyü’nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Karadeniz, öğle saatlerinde kayboldu. Alzheimer hastası babasını aramaya çıkan Dursun Karadeniz, sonuç alamadı. Saat 17.00 sıralarında köyün girişinde yer alan sulama kanalının tıkandığını fark eden köylüler,durumu muhtar Ünal Özene bildirdi. Köylüler, tıkanan menfezi kendi çabalarıyla açamayınca iş makinesi çağırıldı. İş makinesinin menfezin üstündeki betonu kırınca cesetle karşılaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cesedi menfezden çıkardı. Yapılan araştırmada cesedin, Mustafa Karadenize ait olduğu saptandı. Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen Dursun Karadeniz, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemelerin ardından Karadenizin cesedi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

Alzhaimercesetsulama kanalıMustafa Karadeniztokat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24