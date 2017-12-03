Kayıp adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde, 6 gün önce gezmek için evden çıkan, kendisinden bir daha haber alınamayan Şaban Çakar (61), özel eğitimli kadavra köpekleri de kullanılarak, Atlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi\'nce (UMKE) aranıyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da Selçikler beldesindeki evinden gezmek için çıktı. Eve geri dönmeyen Çakar\'ın yakınları, 2 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı\'nın yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, Uşak İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE\'den destek istedi. AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin arama alışmalarına, jandarma ekipleri de \'drone\' ile destek verdi. Ekiplerin arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.

Çakar\'ı bulmak için yürütülen çalışmalara, bugün Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü\'nden istenen 2 kadavra köpeğiyle devam edildi. \'Obert\' ve \'Ely\' isimli kadavra köpekleri kullanılarak, mesire alanının her tarafı aranırken, AFAD ekibi ve çevrede bulunanlar, Kirazlık mevkisinde yaya ve atlı UMKE ekibiyle arama çalışması yaptı. Aramalarda henüz bir sonuca varılamazken, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü de kaybolan Çakar\'ın bulunması için özel bir ekip kurdu.

Çakar\'ın Uşak\'ta görüldüğü yönündeki ihbarları da değerlendiren polisin, çalışmalarını geniş bir alanda sürdürdüğü belirtildi.



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