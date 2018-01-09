Kayıp 5 kişilik ailenin ceset parçaları, yanan evin enkazında bulundu (2)- Yeniden

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin cesetlerinin kalıntıları, evin enkazında bulundu. Ailenin, gece hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra cesetlerinin yakılarak yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da evlerinde çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili arama çalışmalarında, 42\'nci günde acı haber geldi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar\'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü, cesetlerinin de yakıldığını açıkladı. Savcılık, olayla ilgili tutuklu bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K. ile kayınpederi Ali Ş. dışında başka şüpheli bulunmadığını belirtti.

DOSYADAKİ KISITLILIK KARARI KALDIRILDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, gelişmelerle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcı Bülent Kantarcı, olayın kamuoyunu yakından ilgilendirmesi, soruşturmayı yanlış yönlendirebilecek çeşitli söylentilerin halk üzerinde olumsuz etkileri de değerlendirilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyulduğunu belirtti. Soruşmanın gizlilik içerisinde yürütüldüğünü ve gelinen son aşamada şüpheli ifadeleri ve delillerin büyük bir kısmı toplanarak dosyadaki kısıtlılık kararının bugün itibarıyla kaldırıldığını vurgulayan Başsavcı Kantarcı, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Soruşturma sırasında tutuklanan şüphelilerin alınan ikrar yollu savunmaları ve yer göstermeler ışığında, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan ev ahalisini tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdükleri, daha sonra da evin içerisinde Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu\'nu yakarak cesetleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları, olay sırasında bir kısım hayvanların telef olduğu gibi bir kısmını da olay yerinden kaçırırken fiziki imkânsızlık nedeniyle olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra terk etmek zorunda kaldıkları, soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bir kısım eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş protezi olan Sebahat\'a ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ve implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl\'a ait olduğu değerlendirilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu\'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiği anlaşılmakla; bugün itibarıyla arama faaliyetlerine son verilmiş olup, tutuklu olan üç şüpheli şahıs dışında olaya dahli bulunan başkaca şüpheli şahıslar bulunmadığı gibi gözaltında veya tutuklu başkaca kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus, define, husumet vs. gibi amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok iddialar ortaya atılmış ise de bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.\"

CESET KALINTILARINI ADLİ TIP İNCELEYECEK

Başsavcı Bülent Kantarcı, ceset kalıntılarının Adli Tıp Kurumu\'nda inceleneceğini belirterek, şunları ifade etti:

\"Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 adet farklı hırsızlık olayı da aydınlatılmış olup, bu suçlardan dolayı haklarında ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir. Silahlarla ilgili kriminal raporlar ile ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup, ceset kalıntıları işlemler bittikten sonra yakınlarına teslim edilecek olup, en kısa sürede kamu davası da açılarak şüpheliler yargı önüne çıkartılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi\'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesi\'ne ait 4 büyükbaş hayvan ağıllarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.



FOTOĞRAFLI