Kayıp 3 kişinin arandığı Porsuk Çayı'nda kemik parçaları bulundu

Eskişehir'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 3 kişinin arandığı Porsuk Çayı'nda, 6 kemik parçasına rastlandı. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu belli olacak.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uzun süredir ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaynak ustası evli, 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak'ın (43) Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları başlattı. Dün başlayan arama çalışmalarına polis ekipleri, AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, Dorlion Arama Kurtarma gibi sivil arama-kurtarma ekipleri katıldı.

6 kemik parçası bulundu

Bugün su akışı kesilen Porsuk'ta, ekipler demir çubuklarla aramalarını sürdürdü. Aramalar sırasında Porsuk Çayı'nın farklı noktalarında 6 kemik parçası bulundu. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu belli olacak.

Öte yandan Eskişehir'de 9 aydır kayıp olan 'Recep dayı' ile 'Seviyorum Recep lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın (61) cansız bedeni dün Porsuk Çayı üzerindeki köprünün altında bulundu. Otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Yıldız'ın cenazesi çocuklarına teslim edildi. Yıldız'ın cenazesi Çolak Sadık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada Yıldız'ın yakınları, cenazeden görüntü alınmasına izin vermedi. Eskişehirliler ise sosyal medya üzerinden Recep Yıldız ile çektikleri fotoğrafları paylaşıp başsağlığı mesajı attı. (DHA)

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