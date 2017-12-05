Kayıp 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen o şüpheli yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, 30 Haziran\'da kaybolan Soner Kızılırmak (36) ile ardından 18 Ekim\'de kaybolan Murat Uğur Pınarbaş\'ı (29) öldürmüş olabileceği iddiasıyla aranan F.B. (37) polis tarafından otelde yakalandı.

Honaz ilçesinde, geçen 30 Haziran\'da kaybolan Soner Kızılırmak ve daha sonra aynı şekilde 18 Ekim\'de kaybolan Murat Uğur Pınarbaş\'ın öldürüldüğü iddiaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, katil zanlısı olduğu ileri sürülen F.B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Geçen pazar günü bir otelde yakalanan F.B., gözaltına aldı. F.B.\'nin emniyetteki sorgusu sürerken, kayıp Kızılırmak ile Pınarbaş\'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

ZANLIYLA BİRLİKTE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Honaz ilçesi Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş\'a ait cep telefonu bulundu ve deneyimli polislerden oluşan özel ekip, Ankara\'dan getirilen ceset arama köpekleriyle bölgede arama çalışması yaptı. Ancak günler süren arama çalışmalarında kayıplara ait herhangi bir iz bulanamadı. Özel ekip tarafından otelde yakalanıp, gözaltına alınan ve cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen F.B. ile kayıp Murat Uğur Pınarbaş\'ın kaybolmadan önce en son birlikte görüldükleri belirlendi. Özel ekip, F.B.\'nin Honaz ilçesinde en son görüştüğü ve birlikte görüldüğü kişiler başta olmak üzere aile yakınlarının da ifadelerini tek tek alıyor. F.B.\'nin polise kayıplarla ilgili bilgisinin olmadığını söylediği, ancak gözaltı süresinin ise uzatıldığı öğrenildi.

ÖLÜM LİSTESİ İDDİASI

Daha önce bir suçtan dolayı cezaevine giren F.B.\'nin Azerbaycan vatandaşı olan eşiyle görüştüğü ileri sürülen 8 kişi olduğunu duyduğu, bu kişilere karşı öfke beslediği ve ölüm listesi yaptığı iddia edilmişti. Kayıp Pınarbaş ile Kızılırmak\'ın da F.B.\'nin yaptığı iddia edilen 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.



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