Kayıp 2 balıkçıdan 8 yıldır haber yok

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 8 yıl önce, yanındaki Nedim Balkış (30) ile balık avlamak için çıktıkları denizde kaybolan Aydın Öztürk\'ün (40) kardeşi Ali Öztürk, ağabeyinin ölü ya da sağ bulunmasını istedi.

Geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayan Aydın Öztürk ve Nedim Balkış, 31 Ocak 2010 tarihinde Tarsus\'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Baharlı Mahallesi yakınlarında balık avlamak için denize açıldı. Deliburun Mevkii\'nde ağlarını denize atan balıkçılardan Aydın Öztürk, kardeşi Ali Öztürk\'ü (38) cep telefonu ile arayarak havanın fırtınalı olması nedeni ile denizde dev dalgalar oluştuğunu, aldıkları sert bir darbe ile teknenin alabora olma tehlikesi atlattığını söyledi. Bu konuşmanın ardından iki balıkçıya ulaşılamadı. Yapılan aramalarda Baharlı köyü sahilinde, Öztürk ve Balkış\'ın üzerinde bulunduğu teknenin parçaları bulundu.

Eski Ömerli Mahallesi\'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Aydın Öztürk\'ün kardeşi Ali Öztürk, olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen ağabeyinin bulunamadığını belirterek, \"8 yıllık bu süreç bizi, eşini ve çocuklarını perişan etti. Dün ağabeyimin 48\'nci doğum günüydü, ama biz doğum gününde onun ölümü, sağ mı olduğunu bile bilmiyoruz. Güvenlik güçlerinin dosyayı yeniden inceleyerek sonuca erişmelerini istiyoruz. Olayla ilgili bilgisi olanların insanlık namına bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz\" dedi.

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