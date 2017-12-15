Kayıp 2 arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay arayla ortadan kaybolan Soner Kızılırmak (36) ile arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş\'ı arama çalışmaları sürüyor. Bozkurt ilçesindeki ormanlık alanda çok sayıda polisle arama tarama çalışması yapıldı.

Honaz ilçesinde geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak, 18 Ekim\'de de arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş ortadan kayboldu. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ceset arama köpekleriyle Akbaş Barajı yakında Pınarbaş\'ın cep telefonunun bulunduğu ormanlık alanda arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmalarla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü\'nden yazılı açıklama yapıldı. Soner Kızılırmak ile Murat Uğur Pınarbaş\'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında, iki arkadaşın kaybolmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülen F.B. ve bu kişinin irtibatlı olduğu M.K. ve R.Ç.\'nin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldıkları ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Bozkurt ilçesinin Baklankuyucak Mahallesi sınırlarında kalan Çayırboğazı-İkiztepe Deresi mevkisi ile Dazlak Tepe mevkisi arasında yer alan yaklaşık 5 kilometrekarelik ormanlık alanda çok sayıda polisle arama ve tarama yapıldığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı belirtildi.

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