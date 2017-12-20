Kayınvalidesinin cenazesinde fenalaşan gelin de yaşamını yitirdi

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, kayınvalidesi Halime Özer\'in (85) cenazesinde, tabuta sarılıp ağladığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Şengül Özer (56) 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gelin Özer\'in cenazesi de çok sevdiği kayınvalidesinin bulunduğu Söğütçük Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Milas\'ın kırsal Söğütçük Mahallesi\'nde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan ve 6 aydır yatağa bağımlı olan Halime Özer, geçen 15 Aralık\'ta yaşamını yitirdi. Özer\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere götürülmeden önce evinin önünde son kez helallik alındı. Kayınvalidesine 35 yıldır baktığı belirtilen Şengül Özer, son kez tabuta sarılıp, ağladı. Bu sırada 3 çocuk annesi gelin Özer, aniden fenalaştı. Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özer\'e beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gelin Özer, doktorların müdahelesine rağmen 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çok sevdiği kayınvalidesiyle 2 gün arayla yaşamını yitiren Özer, sevenlerini yasa boğdu. Özer\'in cenazesi de Söğütçük Camii\'nde dün öğlen kılınan namazın ardından kayınvalidesi gibi mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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