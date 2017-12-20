T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayınvalidesinin cenazesinde fenalaşan gelin de yaşamını yitirdi

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kayınvalidesi Halime Özer'in (85) cenazesinde, tabuta sarılıp ağladığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Şengül Özer (56) 2 gün sonra yaşamını yitirdi

20 Aralık 2017 20:40

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, kayınvalidesi Halime Özer\'in (85) cenazesinde, tabuta sarılıp ağladığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Şengül Özer (56) 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gelin Özer\'in cenazesi de çok sevdiği kayınvalidesinin bulunduğu Söğütçük Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Milas\'ın kırsal Söğütçük Mahallesi\'nde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan ve 6 aydır yatağa bağımlı olan Halime Özer, geçen 15 Aralık\'ta yaşamını yitirdi. Özer\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere götürülmeden önce evinin önünde son kez helallik alındı. Kayınvalidesine 35 yıldır baktığı belirtilen Şengül Özer, son kez tabuta sarılıp, ağladı. Bu sırada 3 çocuk annesi gelin Özer, aniden fenalaştı. Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özer\'e beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gelin Özer, doktorların müdahelesine rağmen 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çok sevdiği kayınvalidesiyle 2 gün arayla yaşamını yitiren Özer, sevenlerini yasa boğdu. Özer\'in cenazesi de Söğütçük Camii\'nde dün öğlen kılınan namazın ardından kayınvalidesi gibi mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OktayMİLAS Muğla DHA MUĞLA MilasHalimeGelinSöğütçük Mahallesi MezarlığıMilasSöğütçük MahallesiAralıkKayınvalidesineBuYıl Devlet HastanesiSöğütçük CamiiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24