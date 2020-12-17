Kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışmakla suçlanan damat tahliye edildi

Antalya'da, Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan 83 yaşındaki kayınvalidesi Iraz M.'yi, kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla iki kez boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B, ilk duruşmada tahliye edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde 16 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B., Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin Koronavirüs olduğunu öğrendi.

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre onu yastıkla boğmaya çalıştı.



Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti.



Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., bir gün sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Hasan B. hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

20 yıl hapis istendi

20 yıla kadar hapsi istenen Hasan B., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hasan B. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, sanığın yakınları ve o gün olaya müdahale eden hastane personeli ile avukatı salonda hazır bulundu.

"Öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne geçirdim"

Savunmasında kayınvalidesine 15 yıldır kendisinin baktığını, onu öldürmek gibi bir niyeti olamayacağını belirten Hasan B., "Kayınvalideme hastanede bakacak olmayınca yanında ben kaldım. Çok kuvvetli öksürüyordu. Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı ağzına veya yüzüne denk gelecek, nefes alışına engel olacak şekilde koymadım. Yastığı baş ucuna koydum ki, öksürürken çarşaf üzerinden kaymasın istedim" dedi.

Sanık avukatı Burak Soybir ise müteveffanın ölüm belgesinde 'ölüm nedeni' olarak bulaşıcı hastalık belirtildiğine dikkat çekerek, "Müvekkilim kendini korumak kastıyla hareket etmiştir. Üzerine örttüğü çarşaf kaymasın diye yastığı hastanın baş kısmına koymuştur. Ayrıca müvekkilimin böyle bir niyeti olsaydı, oksijene müdahale ederdi. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verip, yurt dışına çıkma tedbiri uygulayarak tahliye etti. (DHA)