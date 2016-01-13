Kayınvalidesini döven gelin tutuklandı

Hindistan'da kayınvalidesini dövdüğü görüntüler internette paylaşılan Sangeeta Jain tutuklandı. Görüntüler, darp edilen 70 yaşındaki Raj Rani Jain'in oğlu ve tutuklanan Sangeeta Jain'in eşi Sandeep Jain Bijnor tarafından çekilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hindistan polisi de Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan Sangeeta Jain isimli kadını, 70 yaşındaki Raj Rani Jain'e saldırdığı gerekçesiyle tutukladı.

Jain'in kocası Sandeep Jain Bijnore mahallesindeki evlerine geçen hafta eşinin "foyasını ortaya çıkarma" için kapalı devre televizyon kamerası yerleştirmişti. Polis "aile içinde, eşler ve kayınvalide arasında pek çok kavga yaşandığını" açıklarken, Sandeep Jain eşinin yedi yıl önce evlenmelerinden bu yana "ailesine saldırdığını" söyledi. Buna rağmen saldırının nedeni ya da Jain'in karısı hakkında neden uzun süre şikayetçi olmadığı belli değil.

Hindistan'da büyük tepki çeken videoda, bir kadının yorgana sarılmış yaşlı bir kadın dövdüğü ve tartakladığı görülüyor ve görüntüler, kadının yaşlı kadını iple boğmaya çalıştığı izlenimi de veriyordu. Hastanede gazetecilere açıklama yapan Raj Rani Jain "Gelinim beni tokatladı ve boğmaya çalıştı. Sonra taş buldu ve bana taşlarla vurdu" dedi.

Yaşlı kadının oğlu "karısının hep böyle olduğunu" söyledi ancak eşinin davranışı hakkında başka bilgi vermedi.

Polis olayı soruşturuyor.