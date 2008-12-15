Kayınvalidesine kızdı, karnındaki bebeği öldürdü





Bursa'da Şeref Bican i(22) le nikahsız olarak birlikte yaşayan 1 çocuk annesi 16 yaşındaki Z.P., 3 aylık hamile olduğunu söylediği kayınvalidesiyle tartıştı. Kendisine, ``İkinci çocuğa nasıl bakacaksın?'' diye çıkışan kayınvalidesine sinirlenen Z.P. tabancayı karnına ateşleyip intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Z.P. hastaneye kaldırıldı. Karnındaki bebek öldüğü belirlenen Z.P.'nin tedavisi sürüyor.



Merkez Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi'nde oturan ve gündelik işlerde çalışan Şeref Bican, Z.P. adlı genç kızla nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. 10 ay önce erkek bebeği dünyaya gelen Z.P., önceki gün ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Z.P., dün de hamile olduğunu kayınvalidesine söyledi. Sevineceğini düşündüğü kayınvalidesinin ``Bu hayat pahalılığında ikinci çocuğa nasıl bakacaksınız?'' demesi Z.P.'yi sinirlendirdi. Bunun üzerine yatak odasına kapanan Z.P., dün gece eşine ait ruhsatsız tabancayı karnına dayayarak tetiği çekti. Kanlar içersinde yere yığılan genç kadın, silah sesine koşan eşi Şeref Bican tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Z.P. yapılan müdahaleyle kurtarılırken, karnındaki bebek ise yaşatılamadı. Hayati tehlikesinin olmadığı bildirilen Z.P.'nin epilepsi (sara) hastası olduğu da öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Bebeğin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.







