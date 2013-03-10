Kayınvalide, gelinini öldürdü

İzmir'de bir kadın, tartıştığı kayınvalidesi tarafından, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünden bıçaklanarak öldürüldü. Gelinini öldüren S.P.Ö adlı kadın olay sonrasında kayıplara karışırken, annesinin kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle, öldürülen kadının eşi C.Ö gözaltına alındı.

Annesine sık sık, öldürülmesi durumunda çocuklarına bakmasını vasiyet eden Özcan’ın, bir ay önce polise koruma kararı aldırmak için başvurduğu, ancak sonra eşiyle barıştığını söyleyip geri çektiği ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir'in Çiğli İlçesi'nde meydana geldi. Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşiyle yaşadığı evi terk ederek, çocuğunu da alıp 3 gün önce başka eve taşınan 27 yaşındaki Gamze Nur Özcan, yanına gelen kayınvalidesi 40 yaşındaki S.P.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.P.Ö., iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla Gamze Nur Özcan’ı, torunu D.Ö.’nün gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonda boğazını da keserek öldürdü. Bıçak izlerinden gelinin başını da koparmak istediği ileri sürülen S.P.Ö., olayın ardınan kapıyı da torununu ve öldürdüğü gelininin üzerine kapatarak kaçtı. Olay sırasında markette olduğu öğrenilen Özcan’ın ilk evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu B.K. eve geldiğinde kapıyı açamadı. Camdan annesinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören B.K.’nin yardım istediği komşuları, olayı polise bildirdi.

'Polis kapıyı kırarak girdi'

Doğan Haber Ajansı muhabiri Taylan Yıldırım'ın haberine göre, eve gelen polis ekipleri, çocuk ağlama sesi duymaları üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi. Kapının hemen arkasında kanlar içinde yerde yatan Gamze Nur Özcan’ın öldüğü belirlendi. Hemen yanında ağlayan D.Ö. ile ağabey B.K., polis tarafından karakola götürüldü. Ekiplerin incelemesi ve genç kadının çocuklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, cinayet şüphelisi olarak kayınvalide S.P.Ö. aranmaya başlandı.

'Annesine vasiyet etmiş'

Çiğli’deki bir fabrikada gece çalışan, sabah iş bitiminde her gün kızını kontrol etmek için eve gelen, ancak bugün kendi evine giden Nursel Şahin, acı haberle yıkıldı. Kızının evine gelen Nursel Şahin, sinir krizi geçirdi. Şahin burada, kızının sık sık kendisine öldürülmesi durumunda çocuklarına bakmasını vasiyet ettiği söyledi. Acılı anne ve yakınları, koşmularının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Kayınvalidesi tarafından öldürülen Gamze Nur Özcan’ın acı hayat hikayesi de olayla birlikte ortaya çıktı. Henüz 17 yaşındayken ilk evliliğini yapan ve bir oğlu olan Gamze Nur Özcan’ın, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan eşinden şiddet gördüğü için 2008 yılında boşandığı öğrenildi. Bir yıl sonra 2009 yılında ise hayatını bu kez C.Ö. ile birleştiren Gamze Nur Özcan’ın ikinci kez anne olduğu ve son eşinden de yine sürekli şiddet gördüğü belirtildi. Eşinden şiddet gördüğü için 3 aylık koruma kararı bulunan Özcan’ın, bu sürenin bitmesinin ardından geçen 25 Ocak’ta yine karakola giderek kocasına karşı koruma kararı başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İşlemlerin devam ettiği sırada 1 Şubat 20013 tarihinde ise yine polise başvurup eşiyle barıştığını ve başvurusunu geri çektiği anlaşıldı.

'Eski ve yeni eşi de birbirini bıçaklamış'

Gamze Nur Özcan’ın, aynı bölgede oturan ilk eşi A.K. ile ikinci eşi C.Ö.’nün ise, çocuklardan D.Ö.’nün kimden olduğuyla ilgili sık sık kavga ettikleri ve bu nedenle de iki kez birbirlerini bıçakla yaraladıkları kaydedildi.

'Kayınvalide aranıyor, eş gözaltında'

Gamze Nur Özcan’ın cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan kayınvalide S.P.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatan polisin, cinayet şüphelisinin kaçmasına yardım ettikleri üzerinde durulan, öldürülen Gamze Nur Özcan'ın eşi Caner Ö. ve kayınpederi İbrahim Ö. de gözaltına alındı.