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Yaşam

Kayınpederinin evini kalaşnikofla bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde eşinin evi terkedip baba evine dönmesini hazmedemeyen 26 yaşındaki Mevlüt Sümer, kalaşnikofla kayınbabasının evini bastı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde eşi 23 yaşındaki Fatma Sümer’in evi terk etmesini hazmedemeyen 26 yaşındaki Mevlüt Sümer, Kalaşnikof tüfekle kayınpederinin evine ateş açarak baldızı 20 yaşındaki Zahide Polat'ı öldürdü, kayınvalidesi 44 yaşındaki Bedia Polat'ı ağır yaraladı. Güvenlik güçleri kaçan Mevlüt Sümer'i arıyor.


Suruç'un Denizbacı Köyü'nde oturan 4 yıllık evli Fatma ve Mevlüt Sümer çifti arasında anlaşmazlık çıktı. İddiaya göre, Mevlüt Sümer, eşi Fatma ile sürekle tartışıp dövdü. En son 3 yaşındaki oğlunun da eşi tarafından dövüldüğünü söyleyen Fatma Sümer, Suruç İlçesi'nin Yıldırım Mahallesi'nde oturan ailesine ‘Gelin beni ve oğlumu kurtarın’ diyerek haber gönderdi.


Kızının bu mesajını alan 62 yaşındaki Celal Polat, yakınlarıyla birlikte Denizbacı Köyü'ne geldi ve kızıyla torununu götüreceğini söyledi. Mevlüt Sümer'in buna karşı çıkması üzerine olay jandarmaya intikal etti. Geçen cumartesi günü köye gelmen jandarmalar, Fatma Sümer'in isteği üzerine babası Celal Polat'a teslim edildi.

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