Kayınpederini öldüren Mehmet Dakım'a iyi hal indirimi: 15 yıl hapis cezası

Konya'da, şiddet gördüğü için kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ın babası Barış Mıngır'ı (40), evinde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dakım (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım (40) da 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün son kez hâkim karşısına çıktı. Kimsenin kendisini azmettirmediğini öne süren tutuklu Mehmet Dakım, savunmasında, ''Bana kimse 'Vur' demedi. Evden çıkıp, bize ateş ederek geldi. 'Annemi ve kardeşimi vuracak' korkusuyla ateş ettim. Bilerek yapmadım. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Dakım'a önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, mahkemedeki iyi halinden dolayı da 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.



Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım da önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, 'iyi hal' indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Dakım, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. (DHA)