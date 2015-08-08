Kayınpederini kaçırıp dövdü, fotoğrafını paylaştı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kızını kaçırdığı için üzerine araç sürdüğünü iddia ettiği kayınpederi 60 yaşındaki Adem K.’yı arkadaşlarıyla kaçırıp, bir ağaca bağladıktan sonra döven ve çektiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaşan 29 yaşındaki M.D. ile arkadaşları şikayet üzerine gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Karasu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na başvuran Adem K., bir süre önce kızını kaçırarak evlenen damadı M.D.’nin arkadaşlarıyla birlikte kendisini kaçırıp Maden Deresi’ne götürdüğünü, burada bir ağaca bağladıktan sonra dövüp, çektiği fotoğrafları da facebooktaki sayfasında paylaştığını söyledi. Adem K.’nın şikayeti üzerine M.D. ve arkadaşları jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.D’nin, sosyal paylaşım sitesi facebookta yaptığı paylaşımda, kayınpederi ağaca bağlı olarak görülürken, altına da ’Adem K., bir zavallı delikanlının üzerine araba sürdü. Ezmeye çalıştı. Buna karşılık zavallılar ise Adem K.’yı ağaca asarak dersini verdi’ yazısı yer aldı.