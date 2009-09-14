Kayınpederini 95 bin Euro dolandırdı

Antalya'da kendisini ‘peyzaj mimarı’ olarak tanıtarak 23 yaşındaki Esra K. evlenen 27 yaşındaki Süleyman K., Irak'ta iş yapacağını söyleyerek kayınpederi Ş.Ö.'yü 95 bin Euro dolandırdı. Süleyman K., kayınpederinin ihbarı üzerine 3 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bir süre önce Esra K. ile evlenen Süleyman K., iddiaya göre eşi ve ailesine kendisini peyzaj mimarı olarak tanıttı. Süleyman K., evlendikten sonra Almanya'da yaşayan kayınpederi 47 yaşındaki Ş.Ö.'den, iş kuracağını söyleyerek 25 bin Euro istedi. Kayınpederi bu parayı gönderdi. Eşine ve kayınpederine işyeri kurduğunu söyleyen Süleyman K., bir süre sonra Irak'ta iş aldığını belirterek, kayınpederinden 32 bin Euro daha istedi. Kayınpeder Ş.Ö., damadının işlerinin iyi gittiğini düşünerek bu parayı da gönderdi.



Kısa süre sonra Süleyman K., işleri büyüttüğünü, Irak'ta başka bir iş daha aldığını ve bankadan kredi çektiğini, yanında çalışan Onur N. adlı gencin evini de ipotek gösterdiğini söyleyerek, kayınpederinden bu kez de 38 bin Euro istedi. Süleyman K., kayınpederine, “Bankadan kredi çektim ve karşılığında çalışanımın evini ipotek gösterdim. Ancak banka bizden başka bir teminat daha istiyor. Bana 38 bin Euro daha gönderirsen önceki gönderdiklerinle beraber hepsini ödeyeceğim. Yalnız bu para sadece teminat olarak bankaya yatacak. Yani para çekilmeyecek” dedi.

Kayınpeder Ş.Ö., damadına banka müdürüyle görüşmek istediğini söyledi. Süleyman K. hemen suç ortakları 35 yaşındaki Ersev T., Cengiz M. ve Onur N. ile bir plan yaparak, Ersev T.'nin işlettiği oto kiralama şirketini bir bankanın Lara şubesi gibi gösterdi.



OTO KİRALAMA ŞİRKETİNİ BANKA DİYE ARADI



Ş.Ö., banka şubesi sandığı oto kiralama şirketini aradı. Telefonu “... Lara Şubesi” diye açan Cengiz M., ‘banka müdürü’nün toplantıda olduğunu, 1 saat sonra tekrar aramasını istedi. 1 saat sonra banka sandığı yeri tekrar arayan Ş.Ö., banka müdürü rolündeki Ersev T. ile görüştü. Ersev T., “Para sadece referans olacak ve müşterimizin bundan sonraki kredilerinde kolaylık sağlanacak. Teminat olarak bu paranın hesapta olması gerekiyor” dedi. Ayrıca teminat mektubu, ipotek belgelerini fakslayabileceklerini söyledi. Kayınpeder Ş.Ö., belgelerin, verdiği numaraya fakslanmasını istedi. Sahte belgeleri alan Ş.Ö. duruma inanarak, verilen hesaba 38 bin Euro daha gönderdi.



Geçen hafta Antalya'ya tatil için gelen Ş.Ö., damadının maddi durumunun iyi olmadığını görünce durumdan şüphelenerek bankanın Lara Şubesi'ne gitti. Ancak bankaya giden adam, teminat olarak gönderdiği paranın şubede olmadığını, aradığı banka şubesinin burası olmadığını öğrendi. Hemen polise giderek durumu anlatan Ş.Ö., Süleyman K. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmada Süleyman K., banka müdürü rolündeki Ersev T., sekreter rolündeki Cengiz M. ve evi ipotek edilmiş gibi gösterilen Onur N.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

