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Yaşam

Kayınpederine kızdı, köyü yaktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Paşa Köyü'nde çıkan yangında 6 ev kül oldu

17 Ağustos 2013 11:41

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 6 ev kül oldu. Yangına, eski kayınpederinin evini ateşe veren bir köylünün neden olduğu ileri sürüldü.

Yangın, Paşa Köyü Hemdiller Mahallesi'nde akşam saatlerinde başladı.

İddiaya göre eşinden boşanan Yakup Özcan, eski kayınpederi Hasan Kaya'nın köydeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, 6 eve ve ahırlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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