Kayınpederine ait silahla intihara kalkıştı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bunalıma girdiği belirtilen 3 çocuk annesi Keriman G. (42), evde kayınpederine ait tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Keriman G., hastanede tedaviye alındı.

Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi\'ndeki bir apartmanın 3\'üncü katında oturan Keriman G., kayınpederine ait tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Ağır yaralanan Keriman G., çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evde yapılan araştırmada, Keriman G.’nin \'ölümünden kimse sorumlu değildir\" yazılı not bıraktığı ifade edildi.



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