'Kayınpederimi eşime küfredince bıçakladım'

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kayınpederi Hasan Hüseyin Özdemir\'i (52)bıçakla ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Kersin (49), kendisine ve eşine küfrettiği için kayınpederini bıçakladığını söyledi.

Olay, geçen 2 Eylül tarihinde, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Özdemir, Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi\'nde kalan erkek torununu bir süre gezdirdikten sonra yurda geri bıraktı. Torununu bıraktıktan sonra yurttan çıkan Özdemir, kapıda damadı Gökhan Kersin ve kızıyla karşılaştı. Gökhan Kersin, uzun süredir aralarında sorun bulunan kayınpederi Özdemir\'e ziyaretinden dolayı tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Gökhan Kersin, motosiklet sepetinde taşıdığı bıçakla Hasan Hüseyin Özdemir\'i karın bölgesinden 3 kez yaraladı. Ağır yaralanan Özdemir, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan ve tutuklanan Gökhan Kersin, ilk kez hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, kayınpederini öldürmek amaçlı yaralamadığını söyleyen Gökhan Kersin, “Kayınpederim çocuklarımı benden almak istiyordu. Bunun neticesinde öfke sonucu gelişen bir olay. Kayınpederim beni tahrik etti. Bana ve karıma yönelik sinkaflı küfretti. Amacım öldürmek değildi. Ben bıçağı 2 kez vurduğumu hatırlıyorum. Pişmanım\" dedi. Mahkeme başkanının adli tıp raporlarında Hasan Hüseyin Özdemir\'in üç bıçak darbesiyle yaralandığını söylemesi üzerine Kersin, “Ben iki kez vurdum biliyorum. Hatırlamıyorum\" dedi.

Duruşmaya katılan Hasan Hüseyin Özdemir ise damadının kendisine ağza alınmayacak küfürler savurduğunu iddia ederek, “Damadım beni 4 yerimden bıçakladı. Yurdun güvenlik görevlisi olmasaydı, daha fazla bıçak darbesi alacaktım\" diyerek, damadından şikayetçi olduğunu söyledi.

Gökhan Kersin\'in eşi Serpil Kersin de babasını suçladı. Serpil Kesrin, \"Olay günü oğlumu dedesinin yanında görünce ona \'Deden seni bizden uzaklaştırmak istiyor. Neden onun yanına gittin\' dedim. Oğlum da başka bir yurtta kalan kız kardeşini ziyaret amaçlı dedesiyle gittiğini söyledi. Oğluma bizim yanımızda kalmasını istedim. Bu sırada babam oğlumun omzunu sıktı ve eğilip kulağına bir şeyler söyledi. Ardından oğlum bize dönerek, \'Ben tercihimi yaptım. Benim tercihim dedemdir\' dedi. Babam çocuklarımı bizden uzaklaştırmak istiyordu\" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Gökhan Kersin\'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



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