Kayınpederi, nikahın iptali için dava açacak

Kayınpederi, Halis Toprak kendisine 5 bin TL vermeyince ikahın iptali için dava açıyor.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdüren İsmet Tağızade (63) nikâha “olur” verdiği için pişman olduğunu ve evliliğin iptali için dava açacağını söyledi. Bugüne kadar damadından ‘Halis Ağa’ diye bahsetmesine rağmen artık ‘Halis Toprak’ diyen İsmet Tağızade, “Halis Toprak bana verdiği sözleri tutmadı. Emekli olmam için 5 bin TL verecekti. Ne kadar ağa olduğunu gördük. Kızıma da baskı uyguladığına inanıyorum. Evliliklerine izin verdiğim için pişmanım. Evlilikleri iptal edilirse, hiç olmazsa kızımla görüşmemiz devam eder” diye konuştu.



Halis Toprak’ın ayrı yaşadığı eşi 37 yaşındaki Şehrinaz Tağızade’ye aldığı 2005 model otomobil yüzünden yeşil kartını da kaybettiğini söyleyen Tağızade, “Kalp rahatsızlığım var, ilaçlarımı bile alamaz hale geldim” dedi.



'Damadım hayırsız çıktı'



Daha önce by-pass ameliyatı geçirdiğini söyleyen Tağızade, nikâhtan sonra tüm eleştirilere göğüs gerdiğini, buna karşılık damadının ‘hayırsız’ çıktığını söyledi. Nikâhın ardından 3 aydan fazla süre geçtiğini, artık daha fazla beklemeyeceğini belirten İsmet Tağızade, “Onu gerçek bir ağa sanmıştım. Beni arayıp halimi sormasını bekledim durdum. Kalp rahatsızlığım var. Beni adeta ölüme terk ettiler. Bayramda görüştüğüm kızım paranın verileceğini söylemişti. Artık Halis Toprak’ın bana ve kızıma faydalı olacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

