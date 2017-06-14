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Dünya

Kayınpederi ile Donald Trump'ın benzerliği dikkati çekti

"Melania'nın babasının neye benzediği hakkındaki hiçbir fikrim yoktu, şimdiye dek…"

14 Haziran 2017 16:47

ABD Başkanı Donald Trump ile kayınpederi Viktor Knavs'ın benzerliği dikkati çekti.

Söz konusu benzerlik, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, "Melania’nın babasının neye benzediği hakkındaki hiçbir fikrim yoktu, şimdiye dek… Ve hımmm" şeklinde yorumlar yaptı. 

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