Kayınbiraderinin öldürdüğü Kırgız kadının cenazesi ülkesine gönderildi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, kayınbiraderi Mehmet Çetin (46) tarafından boğularak, öldürülen Kırgızistan asıllı Katherina Çetin\'in (34) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesine gönderildi.

Manavgat\'ta, 27 Şubat günü, yeğeniyle birlikte polise teslim olan Mehmet Çetin, Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak\'ta oturan kardeşi, 3 çocuk babası Haydar Çetin\'in eşi Kırgız Katherina Çetin\'i gece boğarak, öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis, Katherina Çetin\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan Kırgız kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak, öldürüldüğü anlaşıldı. Katherina Çetin\'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Çetin, ifadesinde, kardeşinin Katherina Çetin\'e, kendisini aldattığı ve fuhuş yaptığı iddiası ile avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığını öne sürdü. Boşanma davası sürecinde, çocukların velayeti konusunda anlaşmazlık olduğunu belirten Mehmet Çetin, bu nedenle tartıştığı Katherina Çetin\'i ağzını ve burnunu kapatıp, boğarak, öldürdüğünü söyledi. Mehmet Çetin, \'kasten öldürme\' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı.

ÇOCUKLAR, SOSYAL HİZMETLER TARAFINDAN ALINDI

Olayın ardından Haydar- Katherina Çetin çiftinin 4, 6 ve 11 yaşlarındaki erkek çocukları, savcının talimatıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından alınarak, Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

CENAZE, KIRGIZİSTAN\'A GÖNDERİLDİ

Katherina Çetin\'in Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki cenazesi, bugün ailesinin talebi ve Kırgızistan Antalya Konsolosluğu\'nun talimatı ile cenaze hizmetleri şirketince alındı.

Cenaze, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere hava yoluyla Kırgızistan\'a gönderildi.



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