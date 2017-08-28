Kayınbiraderini cami avlusunda öldüren şüpheli yakalandı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da cami avlusundaki şadırvanda abdest alan kayınbiraderi 28 yaşındaki Ramazan Güllü’yü ensesinden tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 40 yaşındaki Üzeyir M., İstanbul’da saklandığı kız kardeşinin evinde yakalandı.

Olay, geçen 14 Ağustos\'ta Osmancık Caddesi Ulu Cami avlusunda meydana geldi. Ramazan Güllü, öğle namazını kılmak için gittiği caminin avlusundaki şadırvanda abdest almaya başladı. Bu sırada cami avlusuna gelen Üzeyir M., iddiaya göre kayınbiraderi Güllü\'nün arkasından yanaşıp tabancayla ensesine 2 el ateş etti. Güllü\'nün ensesinden giren kurşunlardan biri boynundan çıkarak, cami avlusunda duran 76 yaşındaki İsmail Yetişken\'in koluna isabet etti. Ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Güllü, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Üzeyir M.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelinin İstanbul’da kız kardeşinin Esenler İlçesi\'ndeki evinde saklandığını belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle yapılan ortak operasyonda Üzeyir M., Havaalanı Mahallesi\'ndeki evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisinin yurtdışına kaçmak için plan yaptığı belirtildi.



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