KAYİMDER demir fiyatlarının pahalılığından şikayetçi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İmar İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) Başkanı Abdülkadir Kömürcü, son 1 yılda demire yüzde 71 oranında zam geldiğini belirterek, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu söyledi.

KAYİMDER Başkanı Abdülkadir Kömürcü, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında demir fiyatlarında yaşadıkları soruna değindi. Kömürcü, \"Türkiye olarak demir üretiminde dünyada beşinci durumdayız. Kendi ihtiyacımızın üzerinde demir üretmekteyiz. 2017 yılı Mart aylarında demir fiyatları umulmadık şekilde artmaya başladı. Bu durum inşaat sektörünü menfi yönde etkilemeye başladı. Özel inşaat yapan üyelerimizin işleri durma noktasına gelmektedir. Devletten taahhütle iş alan üyelerimiz fazlasıyla etkilenmeye ve çok büyük ölçekte zarar etmeye başlamışlardır. 1 sene önce yani 15.08.2016\'da demirin tonu bin 400 lirayken 18.08.2017\'de ise 2 bin 390 lira olmaktadır. Buradaki artış yüzde 71 civarındadır. Enflasyonun yüzde 10 civarında olması öngörülen ülkede demir artışının yüzde 71 olmaması gerekmektedir\" şeklinde konuştu.

Demir fiyatlarındaki yükselişin geçici olmasını ümit ettiğini belirten Kömürcü, \"Belli bir zaman sonra demir fiyatlarının aşağıya doğru ineceğine inanıyorum. Fakat inşaat mevsimi Kayseri ve civarında 2 ay sonra biteceğinden dolayı bu sezon kayıp bir sezon olacaktır\" ifadelerini kullandı.