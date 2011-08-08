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Yaşam

KAYIĞI KARAYOLUNDA "YÜRÜTTÜLER" TRABZON (A.A)

08 Ağustos 2011 14:10

-KAYIĞI KARAYOLUNDA "YÜRÜTTÜLER" TRABZON (A.A) - 08.08.2011 - Trabzon'da bir tamirhanede yaptırılan kayığın, asfalt yolda odunlar üzerinde kaydırılarak denize indirilme çabaları, Karadeniz fıkralarını aratmadı. Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürütmesini anımsatan olayla ilgili amatör kamera görüntüleri, bir sosyal paylaşım sitesinde çok tıklananlar arasına girdi. Trabzonlu balık meraklıları, yeni av sezonunda kullanmak üzere, kentin Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü beldesindeki tamirhanede, yeni bir kayık yaptırmayı kararlaştırdı. Ancak, yapılan kayığın denize nasıl indirileceğini hesaplayamayan 13 kişi, kayığın altına, yörede felek olarak bilinen odun parçaları yerleştirerek, kayığı karayolu kenarına çıkarttı. 13 Karadenizlinin, daha sonra trafiğin aktığı asfalt karayolu kenarında, hiçbir güvenlik önlemi almadan kayığı bu şekilde kaydırarak denize ulaştırma çabaları, komikliği ile bilinen Karadeniz fıkralarını aratmadı. Karadenizliler ayrıca, çabalarını amatör kamara ile görüntüleyip bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntüler, sitede ilgiyle izlenen videolar arasında.

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