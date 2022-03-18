Kayı İnşaat işçilerinden eylem: Haczi kaldırttılar

Kayı İnşaat işçilerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylem sonucunda firmanın eski ortağı ve Koray Holding'in sahibi Orhun Kartal, hisseler üzerindeki haczi kaldırdı.

Kayı İnşaat'ın Cezayir'de çalışan işçileri, üç yıldır ödenmeyen maaşları için gün sayıyordu.

İşçiler, Kayı İnşaat'ın Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki hisselerinin Rönesans Holding'e satışı sonucu alacaklarını alacaktı. Hisseleri alacak olan Rönesans Holding, hisselerdeki haczin kaldırılmasını istedi. Ancak, Kayı İnşaat'ın eski ortağı ve Koray Holding'in sahibi Orhun Kartal, hisseler üzerindeki haczi kaldırmadı. İnşaat-Sen ile Orhun Kartal arasında süren görüşmelerde, Kartal haczi kaldırmayacağını bildirdi.

Kayı İnşaat işçileri, satışın ardından üç hafta gibi bir süre sonra alacaklarını almayı bekliyordu. Durumun tıkanması sonucu işçiler, kar yağışına rağmen Levent Yapı Kredi Plaza önünde eylem yaptı. Kayı İnşaat işçileri, Orhun Kartal’a “Haczini kaldır, işçilerin önünden çekil” diye seslendi.

Kayı İnşaat işçileri, bugün saat 17:00’a kadar Orhun Kartal’ın haczini koşulsuz, şartsız geri çekmesi için zaman vermişti. “İşçi alacaklarının önündeki engel geri çekilene kadar buradayız” diyerek bekleyişlerini sürdüreceklerini açıklamışlardı. İşçilerin mücadelesi sonucu Orhun Kartal geri adım attı ve haczi kaldırdı.

"Bunun sorumlusu patronlar"

İnşaat-Sen Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Nurseli Gözüaçık burada yaptığı konuşmada, “Coşkun Yılmaz’dan hakkımızı alabilmek için buraya günlerce geldik. Orhun Kartal’ın işçi alacaklarının önünden çekilmesi için gerekirse yine günlerce buraya geliriz. Orhun Kartal haczi koşulsuz şartsız geri çekeceksin. Biz daha burada söyleyeceklerimizin hepsini söylemedik, pankartımızı açmadık. Nerede ne alacağınız, ne yatırımınız varsa; işçilerin alacaklarını vermeyip işlerine rahat rahat devam edemezsiniz. İster bu hisseleri satın alacak yeni firma, ister başka firma, ister Sağlık Bakanlığı, ister Orhun Kartal olsun; kimse işçi alacaklarının önüne geçemez. Kimse işçileri devreden çıkararak, ihalelerini, kamu mallarını kendi arasında bölüşemez. Bu dava, bu ülkenin en büyük konkordato davalarından biri, batan koskoca bir Kayı inşaat var. Bunun sorumlusu işçiler değil, bunun sorumlusu patronlar, patron düzeni” dedi.