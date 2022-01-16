Kayı İnşaat işçileri Ankara'da eylem yaptı: Türkiye, işçilerin ülkesidir, adalet istiyoruz!

Yıllardır maaşlarını alamayan ve en son kendilerine eski döviz kuru üzerinden ödeme önerilen Kayı İnşaat işçileri, Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı. İşçilerden Mevlüt Özçelik, “İşçi çalıştığı zaman ‘Bir lira vereceğim’ dedin, o zaman vermedin. O zaman vermediğin bir lirayı, üç yıl sonra ‘O zamanki bir liradan vereceğim’ diyorsun. O zaman bir simidi bir liraya alıyordun. Şimdi simidi üç liraya alıyorsun. Alabilecek misin simidi bir liraya. Yok!” dedi.

Kayı İnşaat’ın Türkiye ve farklı ülkelerin inşaatlarında çalışan işçileri, Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde bugün eylem yaptı. Çalıştıkları firmalar konkordato ya da iflas ilan ettiği için hakları verilmeyen işçilere, açtıkları davaları kazanmalarına karşın ödemelerin borcun oluştuğu dönemki döviz kuru üzerinden yapılması önerildi. İnşaat-Sen’de örgütlenen işçilerden Abdülsamet Kete, maaşlarının Kayı İnşaat’ta kaldığını ve yıllardır alamadıklarını aktararak, “Döviz kuru TL olarak sözleşmeye imza attık. Bize şimdi diyorlar ki ‘Alacağınızı eski döviz kuru üzerinden vereceğiz’” diye konuştu.

Kete, 'işçilerin patronlara ezdirilmemesini! isteyerek, “Bu ülke zenginlerin ülkesi değil. Hepimizin ülkesidir. İşçilerin ülkesidir. Adalet istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

İşçilerden Murat Toksöz, yanlarına babasıyla gelen küçük çocuğu göstererek, “Güzel çocuğumuzun bu soğuk havada babasının alınamayan parasının peşinde koşması devlet yetkilerini utandırması lazım” dedi. Toksöz, devletin işçiyi yeterince koruyacak kanun çıkarmadığını kaydederek, “Ey bakanlıklar, ey yetkililer, sizin bizi üç yıldır karda, kışta rezil ettiğiniz yetmiyor mu? Alacağımızın yarısını açığa vuruyorsunuz. Zaten mülklerimizi hacizden dolayı kaybettik. Hep patronun yanında duracağınıza biraz da şu hakkı yenen işçi kardeşlerimin yanında dursanız ne olur” diye konuştu.