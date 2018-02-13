'Kayhan' Şahan Gökbakar'ın, en kötü ilk üç gün açılışını yapan filmi oldu

Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu son filmi 'Kayhan', filmografisindeki en kötü ilk üç gün açılışını yapan filmi oldu.

Togan Gökbakar'ın yönettiği, Şahan Gökbakar'ın da senaryosuna katkı verdiği filminin izlenme oranlarını açıklayan Boxoffice Türkiye, filmin ilk 3 günde 242 bin 458 kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Şahan Gökbakar’ın beklentilerin altında kalan Celal ile Ceren filmi ilk üç gün açılışında 601.334 kişi tarafından izlenmişti.

Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni filmi Recep İvedik 5 ilk 3 günde 1.646.846 kişi tarafından izlenmişti.

Gökbakar'ın ilk üç gün izlenme oranları şöyle:

Celal ile Ceren: 601 bin

Osman Pazarlama: 706 bin

Recep İvedik 1: 791 bin 536 kişi

Recep İvedik 2: 1 milyon 209 bin 453

Recep İvedik 3: 1 milyon 153 bin 71

Recep İvedik 4: 1 milyon 641 bin 474

Recep İvedik 5: 1 milyon 646 bin 848