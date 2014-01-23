Sema Kaygusuz, Almanya'da ödüle aday

Literaturpreis, her yıl Asya, Afrika veya Latin Amerika ülkelerinden bir kadın yazarın Almancaya çevrilen eserlere takdim ediliyor. Literaturpreis’ın Litprom ve Frankfurt Kitap Fuarı ortaklığıyla seçilen uzun listesinde, bu yıl 28 kitap aday gösterilmişti. Sema Kaygusuz’un Swarze Galle adıyla Almancaya çevrilen ses getiren kitabı Karaduygun, ödülün altı kitaptan oluşan kısa listesine seçildi.Dünyanın en büyük kitap fuarlarından biri olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl 8-12 Ekim arasında düzenlenecek.

Karakami de aday

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Sema Kaygusuz’un yanısıra Raja Alem (Suudi Arabistan), Ana Paula Maia (Brezilya), Hiromi Karakami (Japonya), Jamaica Kincaid (Antigua /ABD) ve Kettly Mars (Haiti) da bu yıl Literaturpreis’ın adayları arasında yer alıyor. Gerçek ve kurmaca karakterlerin birarada soluduğu Karaduygun’da, Birhan Keskin ve Musa Anter gibi isimler de karakter olarak yer alıyor. Anlatı türündeki kitap, yedi bağlantılı hikâyeden oluşuyor

Yokluk duygusu

Kaygusuz, kitabın basıldığı dönemde verdiği bir söyleşide anlatının adını Karaduygun olarak belirlemesini şöyle açıklamıştı: “Karaduygun, sanki toprağın altında kalmış bir kelimeydi benim için. Çocukluğumda duymuştum. Ece Ayhan ve Erdal Alova’nın şiirlerinde de rastladım. Ne var ki sözlüklerde yok. Karaduygun ise hüzün ile keder arasında kalan keskin bir varoluş biçimi. Dünyevileşme sancısını, dünyayı yadırgayışı, hiçlik duygusunu, dünyanın bütün acılarına açık oluşu içeriyor. Bir yoksunluk değil, yokluk duygusu. Sözün özü, ben karaduygun kişilere karaduygun diye seslenmek istedim.”

'Pandora’nın Kutusu'nu da yazmıştı

Radyo oyunu, koreografi ve tiyatroyla ilgilenen Selma Kaygusuz, edebiyat alanına öyküleriyle girdi. İlk öykü dosyaları Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’ne (1995) ve Gençlik Kitabevi Ödülü’ne (1996) değer bulundu. Öykü kitabı Sandık Lekesi ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü (2000) aldı. İlk romanı Yere Düşen Dualar, 2006’da yayımlandı. Eleştirmenlerin takdirini alan ve çok sevilen roman, çevrildiği başka dillerde de yazarına çeşitli ödüller getirdi. Avrupa DAAD kültür programının davetlisi olarak 2010 yılını Berlin’de geçirdi. 2009 tarihli ikinci romanı Yüzünde Bir Yer, Avusturya KulturKontakt kurumu tarafından onurlandırıldı. Kaygusuz, Yeşim Ustaoğlu ile birlikte 2008 tarihli Pandora’nın Kutusu filminin senaryosunu da yazmıştı.