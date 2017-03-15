'Kaygı' Amerika'da ödüle layık görüldü

Amerika'da düzenlenen South by Southwest Film Festivali'nde Ceylan Özgün Özçelik ilk uzun metrajlı filmi Kaygı ile ödüle layık görüldü.

Gamechanger Films ve Luna ortaklığında festival programında yer alan 15 kadın yönetmenin uzun metraj filminin değerlendirilmesi sonucu bu yılın LUNA Gamechanger Ödülü "hafıza, siyasi travmalar ve toplumsal düzenin bozulması konusunda yakaladığı yeni ve cesur sesinden" dolayı Ceylan Özgün Özçelik'e verildi.

Özçelik ödülünü 'Kaygı'da ve sinema endüstrisinde çalışan tüm kadınlara adadı. Yenilikçi anlatımıyla öne çıkan yapımların yer aldığı Global bölümünün filmlerinden 'Kaygı'nın festivaldeki son gösterimi 16 Mart Perşembe günü olacak.

Şubat ayında dünya prömiyerini yaptığı Berlinale’de büyük ilgiyle karşılanan film, Berlin ve Austin'in ardından Nisan'da İstanbul'da gösterilecek.

Kaygı'nın ilk gösterimi İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve Ceylan Özgün Özçelik'in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği ‘Kaygı’ Türkiye'de ilk kez 36. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Unutma-unutturma temalı 'Kaygı', geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor. Başrolünde Algı Eke'nin yer aldığı filmin yakında Türkiye'de vizyona çıkması planlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.

İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik'in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği KAYGI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği almıştı.