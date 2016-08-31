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Dünya

Kayganlaştırıcı şişesinin içine asit doldururken yakalandı!

Eşcinsellerin gittiği barda yaşanan olayda saldırgan tutuklandı

31 Ağustos 2016 00:42

Avustralya’nın Sydney şehrinde, ismi verilmeyen bir erkek, eşcinsel temalı bir seks kulübünde bulunan kayganlaştırıcı (lubrikant) satış aletinin içindeki ürünleri hidroklorik asitle değiştirmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı. 

Gzone’un haberine göre satış makinasının üzerindeki sensörün alarm vermesi sayesinde yakalanan 62 yaşındaki erkek suçlu, şehrin en ünlü eşcinsel temalı kulübü Aarrows’un güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre ciddi derecede deri erimesi ve yanmasına sebep olacak hidroklorik asitle yakalanan bireyin, bu nefret suçunu işlemek üzereyken yakalanması büyük şansken, geçmişte aynı gece kulübünde benzer homofobik saldırı teşebbüsleri olduğunu bildirdi.

Lubrikant satış makinasının üzerinde bulunan sensörler sayesinde bir felaketten kurtulduklarını söyleyen seks kulübü işletme ekibi, böylesi bir hastalıklı suçun işlenmesinin ardında yatan nefrete anlam veremediklerini açıkladı.

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