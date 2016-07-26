Kayganlaştırıcı kremi ‘eşcinselliğe özendiriyor’ diye yasakladılar!

Tanzanya hükümeti cinsel ilişkilerde kullanılan kayganlaştırıcı kremlerin ithalat ve satışını ‘eşcinselliği özendirdiği’ gerekçesiyle yasakladı.

Yerel basın organlarına yaptığı açıklamada yasak kararını doğrulayan Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, HIV'in yayılmasını önlemek için yasak kararı aldıklarını belirtti.

Erkekler arasında eşcinselliğin yasa dışı olduğu Tanzanya’da eşcinsellik ömür boyu hapis ile cezalandırılıyor. Kadınlar arasındaki eşcinsellik ise yasak kapsamında değil.

Tanzanya’nın en büyük kenti olan Darüsselam’ın yeni seçilen Belediye Başkanı da eşcinsel karşıtı görüşleri ile tanınıyor. Belediye Başkanı son olarak polisin eşcinsel müşterilerin olduğundan şüphelendikleri kulüplere baskın yapmaları talimatı vermişti.