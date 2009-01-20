Kaydını sorgula sahte seçmenleri yakala!

Tekin'in uyarıları



Bu çalışmanın isminin "CHP İstanbul Seçmen Kaydı Sorgulama Sistemi" olduğunu ve sadece İstanbul için hazırlandığını kaydeden Tekin şöyle konuştu:

"Sistem sayesinde bilgisayar başından nerede oy kullanabileceğinizi, oturduğunuz hanenizde sahte seçmen var mı, yok mu onu görebileceksiniz. Sahte seçmen çok. Sahte seçmen deyip geçmeyeceğiz. O sahte seçmen bir gün de kapınıza haciz memuru da getirebilir."

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı avukat Osman Gürcan Çelikkol, Beylikdüzü'nde 2007'deki genel seçimler ile geçen yıl askıya çıkarılan liste arasında yaklaşık 40 bin seçmen farkı ortaya çıktığını söyledi. Böyle bir farkın olamayacağı fikrinden hareketle çalışma yaptıklarını ve bu programı geliştirdiklerini anlatan Çelikkol, program sayesinde Beylikdüzü’nde oturmayan 30 bin kişinin seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu gördüklerini ifade etti.



Sistem nasıl kullanılacak



Yazılımı hazırlayan Naviga Şirketi'nin yöneticilerinden Hakan Çobanoğlu, sisteme "

Yazılımı hazırlayan Naviga Şirketi'nin yöneticilerinden Hakan Çobanoğlu, sisteme " www.chpistanbul.org.tr " adresinden ulaşılabileceğini, T.C kimlik bilgileri, doğum yılı ve güvenlik kodu girilerek, hanede sahte seçmen olup olmadığının görülebileceğini bildirdi. Hanede sahte seçmen olması halinde sitedeki dilekçenin doldurularak itiraz edilebileceğini anlatan Çobanoğlu, interneti bulunmayanların 0212-2763111 telefon numarasını arayarak, çağrı merkezinden T.C kimlik bilgilerini tuşlayarak sorgulayabileceğini, hanede sahte seçmen bulunması halinde, çağrı merkezinden yardım alınarak, itiraz edebileceğini ifade etti. Bu çalışmanın isminin "CHP İstanbul Seçmen Kaydı Sorgulama Sistemi" olduğunu ve sadece İstanbul için hazırlandığını kaydeden Tekin şöyle konuştu:"Sistem sayesinde bilgisayar başından nerede oy kullanabileceğinizi, oturduğunuz hanenizde sahte seçmen var mı, yok mu onu görebileceksiniz. Sahte seçmen çok. Sahte seçmen deyip geçmeyeceğiz. O sahte seçmen bir gün de kapınıza haciz memuru da getirebilir."CHP Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı avukat Osman Gürcan Çelikkol, Beylikdüzü'nde 2007'deki genel seçimler ile geçen yıl askıya çıkarılan liste arasında yaklaşık 40 bin seçmen farkı ortaya çıktığını söyledi. Böyle bir farkın olamayacağı fikrinden hareketle çalışma yaptıklarını ve bu programı geliştirdiklerini anlatan Çelikkol, program sayesinde Beylikdüzü’nde oturmayan 30 bin kişinin seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu gördüklerini ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, hanelerde sahte seçmen olup olmadığını ortaya çıkaran bir sorgulama sistemi geliştirerek kullanıma sunduklarını söyledi.HP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı "CHP İstanbul Seçmen Kaydı Sorgulama Sistemi" sayesinde, hanede sahte seçmen olup olmadığı internetten sorgulanabilecek.Sistemi tanıtmak için dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, özelikle son günlerde sahte seçmenlerle ilgili haberler yapıldığını belirtti. Gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'de "e-devlet"e geçişten sonra vatandaşların sahte seçmenden kurtulamadığını bildiren Tekin, bu amaçla İstanbul halkına yardımcı olmak için bir çalışma yaptıklarını söyledi.