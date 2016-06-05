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Yaşam

Kaybolmayı önleyen spor ayakkabısı üretildi

Ayakkabıda bulunan GPS sensörü, kişinin tam olarak nerede olduğunu akıllı telefona iletiyor

05 Haziran 2016 21:25

İngiliz havayolu şirketi easyJet, kaybolmayı önleyen spor ayakkabısı üretti. İçinde GPS sensörü ile bilmediği bir yere seyahat eden herkesin yaşadığı kaybolma korkusunu ortadan kaldırıyor.

Karar'da yer alan habere göre; İngiliz havayolu şirketi easyJet, bu durumların önüne geçmek için harika bir ürün geliştirdi. İsmi Sneakairs. İçinde GPS sensörü bulunan bu ayakkabı, bilmediğimiz yerlere giderken kaybolmamak için tasarlandı.

 

Ayakkabı sizi doğru yola yönlendiriyor

 

Sneakairs'in çalışma prensibi de oldukça basit. Öncelikle akıllı telefonumuza easyJet uygulamasını indiriyoruz. Sonrasında Bluetooth aracılığıyla ayakkabıyı ve telefonu eşleştiriyoruz. Ayakkabıda bulunan GPS sensörü, tam olarak nerede olduğumuzu akıllı telefonumuza iletiyor. Google Maps veri tabanını kullanan uygulamada gideceğimiz yeri işaretliyoruz ve gerisini ayakkabıya bırakıyoruz. Zira rotanın dışına çıktığımız zaman akıllı ayakkabı titreşimlerle bizi uyarıyor ve gitmemiz gereken yola doğru yönlendiriyor.

Sneakirs, Barcelona'da bir yürüyüş etkinliğinde test edildi ve kullanıcılar tarafından olumlu tepkiler aldı. Akıllı ayakkabının en yakın zamanda seri üretime girmesi bekleniyor.

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