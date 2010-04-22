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Yaşam

Kaybolmamış, öldürülüp evine gömülmüş

İzmir'de yaklaşık 1 ay önce, ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen kişinin cesedi, evindeki bir odaya gömülmüş bulundu.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - İzmir'in Bergama ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce, ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen kişinin cesedi, evindeki bir odaya gömülmüş bulundu.


Alınan bilgiye göre 33 yaşındaki Sedat B'nin ailesi, yaklaşık 1 ay önce polise başvurarak, oğullarının kaybolduğunu bildirdi.


Olayla ilgili araştırma başlatan polis, dün gece (21 Nisan 2010), kaybolduğu bildirilen şahsın evinde inceleme yaptı. Evin bir odasındaki tümseği fark ederek, burayı kazan ekipler, Sedat B'nin beze sarılı cesedini buldu.


İlk belirlemeye göre, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Sedat B'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, öldürülen kişinin ağabeyi 45 yaşındaki O.E'yi gözaltına aldı.

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