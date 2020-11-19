Adana'da Sevgi İzi projesi: Kaybolma riski olanlara dövmeyle kimlikleri işleniyor

Adana'da Sevgi İzi projesi kapsamında yaşlı ve alzheimer olma riski taşıyan insanlara kaybolduğunda bulunabilmeleri için dövme yapılmaya başlandı. Projede gönüllü dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletiyor.

Kişinin kaybolduğunu görenlerin kolundaki Sevgi İzi kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi vermesi planlandı. Güvenlik güçleri ise Sevgi İzi projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşacak.

Adana gönüllüsü olarak elinden geldiğince projeye destek vermeye çalıştığını kaydeden dövmeci Mehmet Çağatay Öner ise Sevgi İzi koduyla yüzlerce kaybolan insanın kısa sürede bulunduğunu belirtti. Kişilerin bileğine işlenen bir sayının o insan için hayati bir önem taşıdığını aktaran Öner, yapılan hiçbir dövmeden ücret almadığını bunun insanlık görevi olduğunu söyledi.

Projenin ilk etapta engelli, yaşlı, Alzheimer gibi hastalıkları olan insanlar için hayata geçirildiğini dile getiren Öner, zamanla bunun değiştiğini vurgulayarak, "Şimdi ise gençler de Sevgi İzi dövmesi yaptırmaya geliyorlar. Projeye dikkat çekmek istiyorlar. Bunun yanı sıra özellikle genç kadınlar kaybolma ya da kaçırılma riskine karşı dövmeyi yaptırıyorlar. Türkiye genelinde 10 bini aşkın kişi Sevgi İzi dövmesi yaptırdı. Ben sadece Adana’da 4 bine yakın kişiye bu dövmeyi yaptım." dedi.

Sevgi İzi projesini internetten duyduğunu ve yaptırmaya karar verdiğini söyleyen İlayda Adıyeke, "Sadece yaşlılar bu dövmeyi yaptırır diye düşünmek önyargı oluyor. Ben bu önyargıyı kırmak için dövmeyi yaptırıyorum. Belki benden gören bazı kişiler de yaptıracak ve böylece yayılacak. Bu kodu soranlara 'kimliğim' diye cevap vereceğim. Çünkü bir nevi kimliğinizi bedeninize işlemiş oluyorsunuz." diyerek düşüncelerini aktardı. (DHA)