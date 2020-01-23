Kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Başalan Mahallesi’nde önceki akşam saat 22.00’da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Kaybolduktan sonra ailesi ve komşularının araması sonucu 2 saat sonra mahalle dışında metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan Dümez, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Çınar savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, küçük çocuğun adı açıklanmayan dayısı, amcasını oğlu ve bir köylünün ifadelerine başvurmak için jandarma karakoluna götürüldü.