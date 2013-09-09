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Yaşam

And Dağları'nı aşamadı, kayboldu, 4 ay sonra tesadüfen bulundu

Şili'den Arjantin'e geçmek isterken Mayıs ayında kaybolan Uruguaylı Raul Fernando Gomez'e canlı olarak ulaşıldı. Gomez, yetkililerin kar seviyesi tespiti sırasında tesadüfen bulundu

09 Eylül 2013 21:08


And Dağları'nı aşarak Şili'den Arjantin'e geçmek isterken Mayıs ayında kaybolan Uruguaylı bir adama canlı olarak ulaşıldı.

58 yaşındaki Raul Fernando Gomez Circunegui, motosikletinin bozulmasının ardından kar fırtınasının ortasında kalmış ve kaybolmuştu.

Arjantinli yetkililer, Gomez'e 2800 metre rakımda, dağdaki bir sığınakta ulaşıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Gomez'in sığınaktaki artık yemeklerin yanı sıra fare de dahil olmak üzere yakalayabildiği ne varsa yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Gomez'in kısa süre içinde sağlığına kavuşması bekleniyor.
Arjantinli yetkililer, Raul Fernando Gomez'e tesadüfen ulaştıklarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yetkililer kar seviyelerini tespit amacıyla helikopterle sığınak yakınlarındaki bir noktaya gelmelerinin ardından Gomez'in içinde bulunduğu sığınağın kapısını açmayı başarması üzerine kendisini fark etti.

San Juan Valisi Jose Luis Gioja, "Bu bir mucize. Hâlâ olanlara inanamıyoruz." diye konuştu.

Gomez'in Mayıs ayında kaybolmasından bu yana 20 kilo verdiği belirtiliyor.

Uruguay ragbi takımının oyuncuları, bir uçak kazasının ardından 1972'de And Dağları'nda 72 gün boyunca mahsur kalmış, kazada ölen yolcuların cesetlerini yiyerek hayatta kalmayı başarmışlardı.

Söz konusu kazada, uçakta bulunan 45 yolcudan 16'sı hayatta kalmıştı.

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