T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan eşini öldürmekten tutuklandı

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

28 Mart 2018 00:34

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp\'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep\'in Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi\'nde devriye görevi yaparken çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 22 gün önce Pazarcık\'ın Narlı Mahallesi\'nde kaybolan Gül Gülizar Ayalp olduğu belirlendi. Olayın ardından genç kadının eşi Kemal Ayalp, polis tarafından yakalanarak Narlı Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. 
RABİA İŞARETİ YAPTI
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkarken ve jandarma aracına bindirilirken \'Rabia\' işareti yapan kemal Ayalp, gazetecilerin sorusu üzerine \'Emniyette her şeyi anlattım\' dedi. Olayla ilgili Kemal Ayalp\'in sevgilisi Güler Özkahraman\'ın da tutuklandığı ve ifadesinde Kemal Ayalp\'in eşi Gül Gülizar Ayalp\'e önce pompalı tüfekle ateş ederek omzundan yaraladığı ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi de çalılıklar arasına attığını söylediği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KILIÇLIPAZARCIK Kahramanmaraş DHA KAHRAMANMARAŞ PazarcıkGül Gülizar AyalpKemal AyalpGaziantepJandarma KomutanlığıBağbaşı MahallesiYapılanPazarcık Narlı MahallesiOlayınNarlı Jandarma KomutanlığıYAPTI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24