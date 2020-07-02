Kaybolan zihinsel engelli genç kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu; 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K. (17) için kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu. Genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin F. (23) ile babası Mustafa F., gözaltına alındı. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Marmara Ereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zihinsel engelli genç kız M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince, aile polise kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polis, görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa süre sonra bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polisin ulaştığı bisikletin sahibi, bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi.

Gözaltına alınan Mustafa F., ifadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi.

Baygın bulundu

Arama çalışmalarına devam eden ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kızın vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlendi. Bunun üzerine M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Hüseyin F.'nin ise 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan Hüseyin F.'nin ise 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.





