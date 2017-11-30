Kaybolan yaşlı adam 17.5 saat sonra bulundu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de kahveye giderken, yolunu şaşırıp, kaybolan 91 yaşındaki Hasan Aydın, 17.5 saat süren aramanın ardından bulundu.

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde oğlu ile birlikte yaşayan Hasan Aydın, dün akşam saatlerinde, evden kahveye gitmek üzere çıktı. Yolu şaşırıp, ormanlık alana giden ve karanlık nedeniyle bir daha geri dönemeyen Aydın\'ın yakınları, saat 18.00 itibarıyla jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin iz takip köpeğiyle katıldığı arama kurtarma çalışmaları, sabaha kadar sürdü. Yaşlı adam, bugün saat 11.30 sıralarında, köyün yakınında, tarlaların olduğu alanda jandarma ekiplerince yerde yatarken, bulundu. Jandarmalar, geceyi uyuyarak, burada geçirdiği için üşüyen yaşlı adamın üzerine üstlerinden çıkardıkları montlarını örttü. Yapılan ilk kontrolde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen yaşlı adam, jandarma ve sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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