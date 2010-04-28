Kaybolan turist 10 gün sonra bulundu

T24 - Marmaris'te kaybolan bir İngiliz turist, 10 günün sonunda ormanlık alanda bulundu. 45 yaşındaki Michael Dowson, bu süre boyunca ot, yılan ve kurbağa yiyerek hayatta kalmış.







Marmaris'te tatil yapan Michael Dowson, 10 gün önce ortadan kayboldu.İilçe didik didik arandı, ancak turiste ulaşılamadı.

Ailesi, Dowson'un askerliğini komando olarak yaptığını, ülkesinde yanına hiçbir şey almadan iki kez, birer hafta süreyle ormanda yaşadığını belirtti.

Dowson'ın, geçen yıl Tayland'da da kaldığı otelden ayrılarak ormanlık alanda 4 gün boyunca yaşadığı öğrenildi.

AKUT üyeleri ve avcılarla yeniden arama yapıldı, fakat Dowson'un izine rastlanmadı. Dün geceyarısı devriye gezen polis ekipleri, İngiliz turisti ormanlık alanın yakınındaki bir plajda otururken buldu.

Sağlık kontrolünün ardından Michael Dowson, İngiliz Konsolosluğu'ndan bir temsilci ve doktor eşliğinde Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadesi alınan Dowson tedavi altına alındı.

İngiliz turistin 10 gün boyunca İsveç bıçağı ve dağcı ayakkabısıyla dolaştığı, çeşitli otlar, çam reçinesi ile çiğ olarak küçük yılan ve kaplumbağa yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.







