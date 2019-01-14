'Kaybolan tayı ayılar parçaladı' iddiası

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, 3 gündür kayıp tayın avcılar tarafından ölüsü bulundu. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi.

Kurucaşile\'ye bağlı Hacı köyünde oturan Remzi Demirel\'e (80) ait 1 yaşındaki tay, 3 gün önce kayboldu. Köylülerin aramalarına rağmen tay bulunamadı. Bu sabah ava çıkan avcılar, köye bağlı Gökçukur mevkisinde tayın ölüsünü gördü. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi. Remzi Demirel, sadece kemikleri kalan tayının ölüsünü toprağa gömdü.



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