T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kaybolan tayı ayılar parçaladı' iddiası

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, 3 gündür kayıp tayın avcılar tarafından ölüsü bulundu

14 Ocak 2019 17:26

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, 3 gündür kayıp tayın avcılar tarafından ölüsü bulundu. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi. 
Kurucaşile\'ye bağlı Hacı köyünde oturan Remzi Demirel\'e (80) ait 1 yaşındaki tay, 3 gün önce kayboldu. Köylülerin aramalarına rağmen tay bulunamadı. Bu sabah ava çıkan avcılar, köye bağlı Gökçukur mevkisinde tayın ölüsünü gördü. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi. Remzi Demirel, sadece kemikleri kalan tayının ölüsünü toprağa gömdü. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARKURUCAŞİLE Bartın DHABARTIN KurucaşileAvcılarHacıRemzi DemirelKöylülerinBuGökçukurDemirel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24