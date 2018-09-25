Kaybolan Suriyeli çocuğu, zabıta buldu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR\'de anne ve babasının yanından ayrılıp kaybolan Suriyeli 2,5 yaşındaki Kasım El Farah\'ı zabıta ekipleri buldu.

Valilik binasının yanındaki Göç İdaresi Başkanlığı önünde, anne ve babasının yanından ayrılan 2,5 yaşındaki Kasım El Farah, kayboldu. El Farah, Camii Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda bir işyerinin önünde ağlarken zabıtalar tarafından bulundu. Türkçe konuşamayan çocuğa zabıtalar, çikolata verdi. Göç İdaresi ile iletişime geçen yetkililer, çocuğun ailesinin de resmi işlerini çözmek için kurumda olduğu bilgisine ulaştı. Küçük El Farah, kuruma getirilerek anne ve babasına teslim edildi. Aile, yetkililere teşekkür ederek Göç İdaresi\'nden ayrıldı.

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