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Kaybolan köpeklerini bulana 10 bin TL ödül

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY’de bir şantiyede beslediği  kangal cinsi iki köpeği kaybolan ve 4 günden beri tüm aramalarına rağmen bulamayan Harun Görmüş, köpeklerini bulana 10 bin TL para ödülü verecek

07 Eylül 2018 19:52

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY’de bir şantiyede beslediği  kangal cinsi iki köpeği kaybolan ve 4 günden beri tüm aramalarına rağmen bulamayan Harun Görmüş, köpeklerini bulana 10 bin TL para ödülü verecek.

Harun Görmüş vatandaş 4 ay önce biri 1 yaşında diğeri 6 aylık olan iki kangal cinsi köpek aldı. Köpeklerini Hadımköy’de bir şantiyede besleyen Görmüş,  bir akşam köpeklerini saldı. Saldığı köpekler geri dönmeyince Harun Görmüş,  bölgede aramalar yapmasına rağmen bulamadı. 4 gün boyunca şantiye çevresinde ve yakın bölgelerde köpeklerini  arayan Harun Görmüş, sosyal medyadan bir çağrı yaparak vatandaşlardan yardım istedi. İki kangalını çocukları gibi sevdiğini belirten Harun Görmüş, “Onları Hadımköy’de bir şantiyede besliyorum. Ara sıra köpeklerimi salardım onlar dolaşır yine geri gelirdi. O akşam yine saldım ama geri dönmediler. Çalındığından şüpheleniyorum. Benim için onlar çok kıymetli. Sosyal medyadan da ifade ettim bulana 10 bin TL para ödülü vereceğim” dedi.  

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