-KAYBOLAN KIZ ÇOCUKLARI ANTALYA'DA BULUNDU MUĞLA (A.A) - 08.06.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sekiz önce kaybolan 3 kız çocuğu, Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından bulundu. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Çiftlik beldesinde yaşayan 14 yaşındaki D.G. ve ablası 16 yaşındaki A.G. ile 16 yaşındaki A.A, ailelerinin haberi olmadan 31 Mayıs Salı günü evden ayrıldı. Bunun üzerine çocukların ailesi ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kayıp kız çocuklarının fotoğrafları da Fethiye ve Antalya'da duvarlara asılarak yardım talebinde bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık beldesinde vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine yapılan ihbarla kayıp 3 kız bulunarak Fethiye'ye getirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından 14 yaşındaki D.G, yetiştirme yurduna verilip, psikolojik tedavi altında tutulması kararlaştırılırken, 16 yaşındaki A.G. annesi Fatma G'ye, 16 yaşındaki A.A ise ailesine teslim edildi. Çocukları bulunan anne Fatma G. gazetecilere açıklamasında, kaybolan kızlarının hayatından endişe ettiklerini, sağ bulunmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, ''Çok şükür, Allah dualarımızı kabul etti. Çocuklarımıza sağ salim kavuştuk. Sekiz gündür büyük üzüntü yaşadık. Jandarma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bir gün bir evde misafir edilmişler, diğer günleri hep sokakta geçirmişler'' dedi. Öte yandan, kız çocuklarıyla ilgili ihbarda bulundukları belirtilen 4 kişinin savcılığa sevk edileceği öğrenildi.