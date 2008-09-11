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Yaşam

Kaybolan kedi 9 yıl sonra evine döndü

İngilte'nin Birmingham kentinde kaybolan ev kedisi, 9 yıl sonra tekrar evine döndü

11 Eylül 2008 03:00

İngiliz hayvanlara yardım derneği RSPCA'nın yetkilisi Alan Pittaway, "Aldığımız ihbar üzerine bugün kedinin sahipleri Bay Bayan Alan-Gilliy Delaney'e hayvanlarını teslim ettik" dedi.

1999'da kaybolan kedi, yaşadığı evden 800 metre uzakta bulundu. RSPCA görevlisi Pittaway,  "25 yıldır dernekte çalışıyorum. Bayan Delaney kadar sevinçlisi, heyecanlısını hiç görmedim" diye konuştu.

Kedinin sahipleri, "hayvanın huylarının dokuz yılda hiç değişmemiş olduğunu" söyledi.

Hayvanları barındırma derneği, "Bu olay, hayvanların bulunmasını kolaylaştıran, boyuna mikroyonga (çip) takılmasına hizmet eder" diye açıklama yaptı.

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