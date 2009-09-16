Kaybolan kedi, 3 yıl sonra döndü

Avustralya'da 'Clyde' adlı bir kedi, 3 yıl süren gizemli yolculuğunda 3 bin 800 kilometre yol kat ederek sahibine kavuştu.



Clyde'ın sahibi Ashleigh Sullivan (19), Avustralya'nın ada eyaleti Tasmanya'daki Hobart kenti yakınlarındaki evlerinden 1 yaşındayken ayrılarak kaybolan ve bulma umudunu yitirdiği kedisine kavuştu.



Halinden memnun görünen uzun tüylü Himalaya kedisini göz yaşları içinde kucaklayan Sullivan, kedisinin evini bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Ona yeniden kavuşmak olağanüstü bir şey. Çok şaşkınım' dedi.



Mikroçip sayesinde sahibine ulaşıldı



Kaybolduktan 3 yıl sonra Clyde'ın Queensland eyaletinin Cloncurry kentindeki bir hastanede dolaşırken bir hemşire tarafından bulunduğu, kentten ayrılmak üzere olan hemşirenin 4 ay boyunca evinde baktığı kediyi yanında götüremeyeceği için bir veterinere bıraktığı belirtildi.



Veteriner Donna Weber'ın ise Clyde'ın sahibini, kedinin deri altına yerleştirilmiş ve kimlik bilgilerinin yer aldığı mikroçip sayesinde belirlediği bildirildi.



Ancak Clyde'ın, Tasman Denizi ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan güneybatı Avustralya ve Tasmanya arasındaki 300 kilometrelik Bass Boğazı'nı nasıl geçtiği ve daha sonra 3200 kilometre daha giderek Cloncurry'ye nasıl geldiği konusunda hiç kimsenin en ufak fikri bulunmuyor.

